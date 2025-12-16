В Донецкой области из-за ночной атаки РФ полностью обесточены потребители, сообщает Минэнерго.

Аварийные отключения света в Донецкой области

В результате ночных ударов по энергетической инфраструктуре Донецкой области по состоянию на утро полностью обесточены потребители региона, информирует Минэнерго.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако ремонты на прифронтовых территориях затруднены постоянными обстрелами. Несмотря на опасность, энергетики работают круглосуточно.

Напомним, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Россия ежедневно пытается вывести из строя объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах.

Наиболее сложной остается ситуация в Одесской и Донецкой областях. В Одесской области электроснабжение уже восстановлено для более 334 тыс. потребителей, в то же время без света остаются 278 тыс. абонентов. В Донецкой области без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей.

Из-за сложной ситуации, вызванной последствиями обстрелов, утром применяются аварийные отключения в Харьковской области.

В результате масштабных разрушений энергетической инфраструктуры объединенная энергетическая система Украины работает в режиме повышенной нагрузки.

