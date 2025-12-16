У Донецькій області через нічну атаку РФ повністю знеструмлені споживачі, повідомляє Міненерго.

Аварійні відключення світла на Донеччині

Внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області станом на ранок повністю знеструмлені споживачі регіону, інформує Міненерго.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато, проте ремонти на прифронтових територіях ускладнені постійними обстрілами. Попри небезпеку, енергетики працюють цілодобово.

Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі України алишається складною, але контрольованою. Росія щодня намагаються вивести з ладу об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прифронтових і прикордонних регіонах.

Найбільш складною залишається ситуація в Одеській та Донецькій областях. В Одеській області електропостачання вже відновлено для понад 334 тис. споживачів, водночас без світла залишаються 278 тис. абонентів. На Донеччині без електропостачання залишаються 427 тисяч споживачів.

Через складну ситуацію, зумовлену наслідками попередніх обстрілів, уранці застосовуються аварійні відключення на Харківщині.

Внаслідок масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури об’єднана енергетична система України працює в режимі підвищеного навантаження.

