Момент звернення військового, що вчинив СЗЧ, до військової спеціалізованої прокуратури з проханням вирішити питання щодо подальшого проходження служби, свідчить про припинення злочину.

Про це повідомили у Верховному суді.

Верховний суд визначив, коли припиняється злочин СЗЧ

Як зазначено на сайті суду у середу, 17 грудня, таке рішення ухвалив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду (ККС ВС) у справі військовослужбовця, якого місцевий суд визнав винним та засудив за ч. 5 ст. 407 КК України за самовільне залишення місця служби без поважних причин.

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Суд першої інстанції на підставі ст. 75 КК України звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням.

Апеляційний суд скасував цей вирок у частині призначеного покарання та ухвалив новий вирок, яким засудженому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років.

У касаційній скарзі до Верховного суду захисник зазначав, що апеляційний суд неправомірно погіршив становище засудженого.

– Скасовуючи вирок апеляційного суду і призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції, Верховний суд вказав, що, за матеріалами кримінального провадження, засуджений до того, як повідомив у травні 2023 року ТУ ДБР про самовільне залишення місця служби, із цього ж приводу 15 серпня 2022 року звернувся до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, – наголошують у Верховному суді.

У своєму зверненні військовий виклав обставини залишення військової частини та просив вирішити питання щодо подальшого проходження військової служби.

– Згідно з повідомленням Миколаївського зонального відділу Військової служби правопорядку від 12 жовтня 2022 року, подану заяву для розгляду було скеровано до Донецького зонального відділу. Наведені документи долучено до справи під час судового розгляду, їх належність і допустимість сторони не оспорювали, – уточнюється в повідомленні.

За даними суду, ці фактичні обставини не отримали належної оцінки в апеляційному провадженні, хоча вони впливають на загальну справедливість ухваленого судового рішення.

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