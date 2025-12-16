Взрывы в Киеве и Киевской области прогремели поздно вечером 16 декабря. Силы ПВО работают по вражеским целям.

Взрывы в Киеве и области 16 декабря: какие последствия

— Взрывы в столице. На Оболони работают силы ПВО, — написал мэр Виталий Кличко.

В Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

— Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников, — говорится в сообщении ОВА.

Напомним, ночью 29 ноября в Киеве прогремели взрывы.

Столица подверглась массированной атаке ударных российских дронов и ракет. В нескольких районах зафиксированы повреждения инфраструктуры, в частности жилых домов.

В результате массированной атаки погибли два человека, пострадали 15, среди них – двое детей. Восемь человек были госпитализированы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 392-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

