Взрывы в Киеве и области 16 декабря: регион атакуют российские БпЛА
Взрывы в Киеве и Киевской области прогремели поздно вечером 16 декабря. Силы ПВО работают по вражеским целям.
Взрывы в Киеве и области 16 декабря: какие последствия
— Взрывы в столице. На Оболони работают силы ПВО, — написал мэр Виталий Кличко.
В Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
— Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников, — говорится в сообщении ОВА.
Напомним, ночью 29 ноября в Киеве прогремели взрывы.
Столица подверглась массированной атаке ударных российских дронов и ракет. В нескольких районах зафиксированы повреждения инфраструктуры, в частности жилых домов.
В результате массированной атаки погибли два человека, пострадали 15, среди них – двое детей. Восемь человек были госпитализированы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 392-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.