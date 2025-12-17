У ніч на 17 грудня (з 18:00 16 грудня) Росія атакувала Україну 69 дронами типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 17 грудня

Так, росіяни запускали свої дрони з напрямків Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллєрова, а також з Гвардійського, що в окупованому Криму. Близько 40 запущених БпЛА – ударні Шахеди.

Зараз дивляться

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи ЗСУ.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та придушено 37 ворожих дрони на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Повітряні сили попереджають, що наразі атака триває, в повітряному просторі України фіксується декілька ворожих БпЛА.

Вночі росіяни обстрілювали Дніпропетровщину. Так, безпілотником ворог влучив по Межівській громаді, що на Синельниківщині, повідомив керівник ОВА Владислав Гайваненко.

Російські війська дроном вдарили по приватному житлу у селі Заміст Куп’янського району. Постраждав 50-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 393-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.