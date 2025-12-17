Вице-спикер Рады Александр Корниенко возглавил партию Слуга народа
- Партия Слуга народа избрала новым председателем первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко.
- Корниенко заменил на этом посту Елену Шуляк, которая возглавляла партию два срока.
Партия Слуга народа избрала своим новым руководителем первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко.
Об этом заявил лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия.
Слуга народа избрала председателя партии
Партия Слуга народа избрала нового председателя вместо Елены Шуляк, которая возглавляла политсилу два срока.
— Только что Слуга народа избрала нового главу партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, — написал Арахамия.
Ранее Корниенко уже возглавлял Слугу народа.
Напомним, 17 декабря стало известно, что партия Слуга народа проведет очередной съезд, во время которого будет избран руководитель.
Данное решение связано с истечением 14 декабря полномочий Елены Шуляк.
Елена Шуляк — народный депутат Верховной Рады IX созыва, она была избрана под №13 в избирательном списке.
На момент избрания была беспартийной. Шуляк также возглавляет Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.
15 ноября 2021 года во время очередного съезда партии Слуга народа Шуляк избрали председателем партии.
На этой должности она заменила Александра Корниенко, который тогда стал первым вице-спикером Верховной Рады.
Что известно об Александре Корниенко
Александр Корниенко является выпускником Киевского политехнического института, где в 2007 году получил квалификацию магистра по химической технологии и инженерии.
Согласно официальной биографии, он также учился в Висбаденской академии психотерапии в Германии и в Украинском институте позитивной психотерапии.
До начала политической карьеры Корниенко работал журналистом студенческих изданий, менеджером украинской рок-группы Крихитка, исполнительным продюсером художественного объединения Последняя баррикада, а также бизнес-тренером.
В ноябре 2018 года он присоединился к предвыборной кампании Владимира Зеленского, в мае 2019 года возглавил предвыборный штаб партии Слуга народа.