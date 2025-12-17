Партия Слуга народа избрала своим новым руководителем первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко.

Об этом заявил лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия.

Слуга народа избрала председателя партии

Партия Слуга народа избрала нового председателя вместо Елены Шуляк, которая возглавляла политсилу два срока.

Сейчас смотрят

— Только что Слуга народа избрала нового главу партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, — написал Арахамия.

Ранее Корниенко уже возглавлял Слугу народа.

Напомним, 17 декабря стало известно, что партия Слуга народа проведет очередной съезд, во время которого будет избран руководитель.

Данное решение связано с истечением 14 декабря полномочий Елены Шуляк.

Елена Шуляк — народный депутат Верховной Рады IX созыва, она была избрана под №13 в избирательном списке.

На момент избрания была беспартийной. Шуляк также возглавляет Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

15 ноября 2021 года во время очередного съезда партии Слуга народа Шуляк избрали председателем партии.

На этой должности она заменила Александра Корниенко, который тогда стал первым вице-спикером Верховной Рады.

Что известно об Александре Корниенко

Александр Корниенко является выпускником Киевского политехнического института, где в 2007 году получил квалификацию магистра по химической технологии и инженерии.

Согласно официальной биографии, он также учился в Висбаденской академии психотерапии в Германии и в Украинском институте позитивной психотерапии.

До начала политической карьеры Корниенко работал журналистом студенческих изданий, менеджером украинской рок-группы Крихитка, исполнительным продюсером художественного объединения Последняя баррикада, а также бизнес-тренером.

В ноябре 2018 года он присоединился к предвыборной кампании Владимира Зеленского, в мае 2019 года возглавил предвыборный штаб партии Слуга народа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.