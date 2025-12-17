Партія Слуга народу обрала своїм новим очільником першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Про це заявив лідер фракції СН у Раді Давид Арахамія.

Слуга народу обрала голову партії

Партія Слуга народу обрала нового голову замість Олени Шуляк, яка очолювала політсилу два терміни.

– Щойно Слуга народу обрала нового главу партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, – написав Арахамія.

Раніше Корнієнко вже очолював Слугу народу.

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що партія Слуга народу проведе черговий з’їзд, під час якого буде обраний очільник.

Дане рішення пов’язане із закінченням 14 грудня повноважень Олени Шуляк.

Шуляк є народною депутаткою Верховної Ради IX скликання, обраною під №13 у виборчому списку.

На момент обрання була безпартійною. Шуляк також очолює Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

15 листопада 2021 року під час чергового з’їзду партії Слуга народу Шуляк обрали головою партії.

На цій посаді вона замінила Олександра Корнієнка, який тоді став першим віцеспікером Верховної Ради.

Що відомо про Олександра Корнієнка

Олександр Корнієнко є випускником Київського політехнічного інституту, де у 2007 році здобув кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії.

Згідно з офіційною біографією, він також навчався у Вісбаденській академії психотерапії в Німеччині та в Українському інституті позитивної психотерапії.

До початку політичної кар’єри Корнієнко працював журналістом студентських видань, менеджером українського рок-гурту Крихітка, виконавчим продюсером мистецького об’єднання Остання барикада, а також бізнес-тренером.

У листопаді 2018 року він долучився до передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, у травні 2019 року очолив передвиборчий штаб партії Слуга народу.

