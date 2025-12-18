Российские оккупационные войска перешли к новой двухэтапной тактике наступательных действий против Сил обороны Украины.

Россия использует новую модель наступления

Именно использование этой модели объясняет, почему российское наступление продолжается и его сложно остановить.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед.

По их словам, новая модель действий российских войск состоит из двух последовательных фаз.

Первый этап подразумевает систематические удары по логистике украинских подразделений на фронте.

Оккупанты пытаются нарушить наземные маршруты поставок ВСУ на оперативной глубине, используя прежде всего дроны.

– Российские кампании по оперативному перехвату коммуникаций с помощью дронов усложнили работу украинской обороны, ограничив поставки в ближнем и среднем тылу. Российские дроны усложняют работу украинских линий поставки, что частично отвечает задачам воздушной блокировки на поле боя и негативно сказывается на оборонных действиях Украины, которые зависят от стабильной поставки техники, ресурсов и личного состава, – пояснили аналитики ISW.

Второй этап предполагает непосредственный штурм украинских позиций после того, как оборона ослаблена, а логистика истощена.

В Институте отмечают, что в настоящее время Украина еще не имеет эффективного системного ответа на воздушную дроновую блокаду РФ, что затрудняет защиту путей поставок.

– Украинские войска также сталкиваются с растущей нехваткой личного состава и техники, что позволяет россиянам использовать пробелы в обороне. Дефицит артиллерии и других традиционных систем ограничивает возможности ВСУ действовать в неблагоприятных погодных условиях, когда дроны менее эффективны, отмечают эксперты.

В то же время, аналитики фиксируют, что Украина начала адаптировать подобные подходы и применять воздушную блокировку против российских войск.

В частности, ближний тыл окупантов уже понес значительные потери, особенно на Покровском направлении.

При наращивании этих возможностей возможности РФ для наступления могут существенно сократиться, поскольку ее логистика не сможет обеспечивать накопление сил и стабильные поставки.

– Украина имеет системы для поражения таких целей и увеличивает количество таких ударов, но требует поддержки для масштабирования производства средств средней дальности, – подытожили в ISW.

В Институте также прогнозируют, что до конца 2025 года российские войска, вероятно, завершат операцию по оккупации Покровска и закрытию Мирноградского котла.

Кроме того, РФ может попытаться создать условия для дальнейшего наступления на Константиновку в Донецкой области и Гуляйполе в Запорожской области, которое российское командование сейчас рассматривает как приоритетное направление.

