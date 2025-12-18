Російські окупаційні війська перейшли до нової двоетапної тактики наступальних дій проти Сил оборони України.

Росія використовує нову модель наступу

Саме використання цієї моделі пояснює, чому російський наступ наразі триває і його складно зупинити.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед.

Зараз дивляться

За їхніми словами, нова модель дій російських військ складається з двох послідовних фаз.

Перший етап передбачає систематичні удари по логістиці українських підрозділів на фронті.

Окупанти намагаються порушити наземні маршрути постачання ЗСУ на оперативній глибині, використовуючи передусім дрони.

– Російські кампанії з оперативного перехоплення комунікацій за допомогою дронів ускладнили роботу української оборони, обмеживши постачання в ближньому та середньому тилу. Російські дрони ускладнюють роботу українських ліній постачання, що частково відповідає завданням повітряного блокування на полі бою та негативно позначається на оборонних діях України, які залежать від стабільного постачання техніки, ресурсів і особового складу, – пояснили аналітики ISW.

Другий етап передбачає безпосередній штурм українських позицій після того, як оборона послаблена, а логістика виснажена.

В Інституті наголошують, що наразі Україна ще не має ефективної системної відповіді на повітряну дронову блокаду РФ, що ускладнює захист шляхів постачання.

– Українські війська також стикаються з дедалі гострішою нестачею особового складу й техніки, що дозволяє росіянам використовувати прогалини в обороні. Дефіцит артилерії та інших традиційних систем обмежує можливості ЗСУ діяти в несприятливих погодних умовах, коли дрони менш ефективні, – зазначають експерти.

Водночас аналітики фіксують, що Україна почала адаптувати подібні підходи й застосовувати повітряне блокування проти російських військ.

Зокрема, ближній тил окупантів уже зазнав значних втрат, особливо на Покровському напрямку.

У разі нарощування цих спроможностей можливості РФ для наступу можуть суттєво скоротитися, оскільки її логістика не зможе забезпечувати накопичення сил і стабільні поставки.

– Україна має системи для ураження таких цілей та збільшує кількість таких ударів, але потребує підтримки для масштабування виробництва засобів середньої дальності, – підсумували в ISW.

В Інституті також прогнозують, що до кінця 2025 року російські війська, ймовірно, завершать операцію з окупації Покровська та закриття Мирноградського котла.

Окрім цього, РФ може спробувати створити умови для подальшого наступу на Костянтинівку в Донецькій області та Гуляйполе в Запорізькій області, яке російське командування нині розглядає як пріоритетний напрямок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.