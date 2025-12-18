В ночь на 18 декабря дальнебойные беспилотники Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины нанесли успешный удар по элементам российской противовоздушной обороны на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ поразила на аэродроме Бельбек в Крыму российскую технику

По данным Службы безопасности Украины, прицельными ударами были поражены ключевые составляющие российской системы ПВО, в частности:

два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения Небо-СВУ стоимостью ориентировочно $60–100 млн каждый;

радиолокационную станцию 92Н6, входящую в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» (ориентировочная стоимость — $30 млн для внутреннего рынка и до $60 млн на экспорт);

зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С2 (примерно $12 млн для внутреннего рынка и до $19 млн на экспорт);

истребитель МиГ-31 с полным боекомплектом, стоимость которого оценивается в $30–50 млн в зависимости от комплектации.

Как отметили в спецслужбе, в результате атаки уничтожена техника на сотни миллионов долларов.

Напомним, что кроме Крыма, прошлой ночью беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, а также Батайск и Таганрог в Ростовской области РФ.

Наиболее серьезные последствия зафиксировали именно в Ростове — под удар попал порт.

По словам местных властей, в результате атаки загорелось грузовое судно.

Сообщается о гибели двух членов экипажа и ранении еще трех.

