СБУ уразила на Бельбеку техніку РФ на сотні мільйонів доларів
У ніч проти 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України завдали успішного удару по елементах російської протиповітряної оборони на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
СБУ уразила на аеродромі Бельбек в Криму російську техніку
За даними Служби безпеки України, прицільними ударами було уражено ключові складові російської системи ППО, зокрема:
- два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення Небо-СВУ вартістю орієнтовно $60–100 млн кожен;
- радіолокаційну станцію 92Н6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріум (орієнтовна вартість — $30 млн для внутрішнього ринку та до $60 млн на експорт);
- зенітно-ракетний комплекс Панцир-С2 (приблизно $12 млн для внутрішнього ринку та до $19 млн на експорт);
- винищувач МіГ-31 із повним боєкомплектом, вартість якого оцінюють у $30–50 млн залежно від комплектації.
Як зазначили у спецслужбі, внаслідок атаки знищено техніку на сотні мільйонів доларів.
Нагадаємо, що, окрім Криму, минулої ночі безпілотники атакували Ростов-на-Дону, а також Батайськ і Таганрог у Ростовській області РФ.
Найбільш серйозні наслідки зафіксували саме в Ростові — під удар потрапив порт.
За словами місцевої влади, внаслідок атаки загорілося вантажне судно. Повідомляється про загибель двох членів екіпажу та поранення ще трьох.