У ніч проти 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України завдали успішного удару по елементах російської протиповітряної оборони на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ уразила на аеродромі Бельбек в Криму російську техніку

За даними Служби безпеки України, прицільними ударами було уражено ключові складові російської системи ППО, зокрема:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення Небо-СВУ вартістю орієнтовно $60–100 млн кожен;

радіолокаційну станцію 92Н6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріум (орієнтовна вартість — $30 млн для внутрішнього ринку та до $60 млн на експорт);

зенітно-ракетний комплекс Панцир-С2 (приблизно $12 млн для внутрішнього ринку та до $19 млн на експорт);

винищувач МіГ-31 із повним боєкомплектом, вартість якого оцінюють у $30–50 млн залежно від комплектації.

Як зазначили у спецслужбі, внаслідок атаки знищено техніку на сотні мільйонів доларів.

Нагадаємо, що, окрім Криму, минулої ночі безпілотники атакували Ростов-на-Дону, а також Батайськ і Таганрог у Ростовській області РФ.

Найбільш серйозні наслідки зафіксували саме в Ростові — під удар потрапив порт.

За словами місцевої влади, внаслідок атаки загорілося вантажне судно. Повідомляється про загибель двох членів екіпажу та поранення ще трьох.

