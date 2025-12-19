В Волынской области разоблачены депутаты областного и городского советов по факту вымогательства неправомерной выгоды в размере $30 тыс. за застройку в Луцке.

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Разоблачение депутатов, вымогавших взятку за застройку в Луцке

Как рассказали в НАБУ, глава одной из депутатских фракций Волынского областного совета (бывший народный депутат Украины) в сговоре с главой этой же фракции в Луцком городском совете требовал от пользователя земельного участка в Луцке (также экс-нардепа) предоставить взятку в размере $30 тыс.

По информации следствия, они обещали за эти деньги обеспечить положительное голосование депутатов своей фракции, принять “нужные” решения Волынским областным и Луцким городским советами, чтобы разрешить строительство на участке многоквартирного жилого дома.

Владелец участка на предложение согласился, а после принятия Луцким городским советом решения об утверждении подробного плана территории отдал депутатам часть взятки в сумме $15 тыс.

После этого Волынский областной совет разрешил изменить целевое назначение земельного участка, в результате чего было устранено препятствие для его застройки.

В настоящее время депутатам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) действующего Уголовного кодекса.

Взяткодателю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. В то же время продолжается рассмотрение вопроса об избрании подозреваемым меры пресечения.

Фото : НАБУ

