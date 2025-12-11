СБУ и НАБУ разоблачили руководство государственного оборонного завода, которое разворовывало бюджетные средства на закупки динамической защиты для танков ВСУ.

Разоблачено хищение на оборонном заводе

По материалам дела, фигуранты присвоили 102 млн гривен, выделенных на производство брони.

Расследование охватывает два региона Украины, Запорожье и Днепропетровскую область.

Среди разоблаченных лиц – бывший руководитель завода, коммерческий директор и владелец подрядной компании.

Как установлено, в апреле 2022 года государственный завод заключил с Минобороны контракт на срочную поставку комплексов динамической защиты для танков, которые должны были быть направлены на фронт.

Вместо этого организаторы сделки закупали комплектующие по ценам, в три раза превышающим рыночные, и выводили разницу через сеть подконтрольных фирм.

Экспертизы СБУ и НАБУ подтвердили факты нанесения государству ущерба в особо крупных размерах.

Во время обысков изъята документация и компьютерная техника, которая использовалась в незаконных действиях.

Трем организаторам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (растрата имущества по предварительному сговору), ч. 3 ст. 209 (отмывание средств) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Бывший руководитель завода уже находится под стражей в рамках другого расследования по производству бракованных минометных снарядов.

Вопрос о мере пресечения в отношении других фигурантов решается.

Комплексные следственные действия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду, 10 декабря, провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой и Николаевской областях.

Источник : СБУ

