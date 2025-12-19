У Волинській області викрито депутатів обласної та міської рад за фактом вимагання неправомірної вигоди у розмірі $30 тис. за забудову в Луцьку.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Викриття депутатів, які вимагали хабар за забудову в Луцьку

Як розповіли у НАБУ, очільник однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради (колишній народний депутат України) у змові з главою цієї ж фракції у Луцькій міській раді вимагав від користувача земельної ділянки у Луцьку (також екснардепа) надати хабар у розмірі $30 тис.

За інформацією слідства, вони обіцяли за ці гроші забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції, ухвалити “потрібні” рішення Волинською обласною і Луцькою міською радами, щоб дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

Власник ділянки на пропозицію погодився, а після ухвалення Луцькою міською радою рішення про затвердження детального плану території віддав депутатам частину хабаря у сумі $15 тис.

Після цього Волинська обласна рада дозволила змінити цільове призначення земельної ділянки, внаслідок чого уникнула перешкода для її забудови.

Наразі депутатам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) чинного Кримінального кодексу.

Хабародавцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Водночас триває розгляд питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Фото : НАБУ

