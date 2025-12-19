Главы государств и правительств Европейского Союза осудили участие третьих стран в поддержке войны, которую Россия ведет против Украины, и призвали немедленно прекратить любую помощь Москве.

Соответствующая позиция зафиксирована в выводах заседания Европейского совета, состоявшегося 18 декабря в Брюсселе.

ЕС осудили позиции третьих стран по войне в Украине

В документе отмечается, что Европейский совет решительно осуждает действия государств, организаций и других участников, чья поддержка позволяет России продолжать агрессию против Украины.

Отдельно упоминается продолжающаяся военная помощь со стороны Ирана, Беларуси и КНДР.

– Европейский совет призывает все страны немедленно прекратить любую помощь России в ее агрессивной войне против Украины, прямую или косвенную, в том числе путем поставок товаров или компонентов двойного использования, — говорится в заключениях заседания Европейского совета, прошедшего 18 декабря в Брюсселе.

Европейский совет также выразил жесткое осуждение масштабных атак РФ на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры в Украине, включая больницы, медицинские учреждения и энергетическую систему.

В заявлении содержится призыв к немедленному прекращению любых военных действий вблизи украинских ядерных объектов, представляющих серьезную угрозу их безопасности.

Особое внимание уделено вопросу энергетической устойчивости Украины. Европейский совет призвал мобилизовать все возможные усилия для поддержки ремонта, восстановления и укрепления украинской энергосистемы.

Отмечается, что ЕС и государства-члены в координации с партнерами будут усиливать гуманитарную помощь, помощь в сфере гражданской защиты, а также поставки энергии и необходимого оборудования.

Кроме того, лидеры ЕС снова обратились в Россию и Беларусь с требованием немедленно обеспечить безопасный и безусловный возврат в Украину всех незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей и других гражданских лиц.

В заключении также подчеркивается, что гуманитарные инициативы и меры по укреплению доверия, включая обмен военнопленными, должны стать составной частью пути к миру.

Европейский совет подтвердил намерение ЕС добиваться полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие правонарушения, совершенные в связи с агрессией РФ против Украины.

В этом контексте лидеры призвали активизировать работу над запуском Специального трибунала по преступлению агрессии в рамках Совета Европы и приветствовали подписание Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий в отношении Украины, отметив необходимость дальнейших шагов в этом направлении.

