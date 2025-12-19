Лидеры Европейского союза заявили о готовности ЕС и стран-членов присоединиться к формированию надежных и действенных гарантий безопасности для Украины.

Об этом говорится в выводах саммита Европейского совета.

Вклад ЕС в гарантии безопасности для Украины

Речь идет, в частности, об участии в так называемой Коалиции желающих, а также о тесной координации с Соединенными Штатами.

В документе отмечается, что вклад Евросоюза и государств-членов будет предусматривать поддержку способности Украины сдерживать российскую агрессию и эффективно защищать свою территорию.

Отмечается, что такая помощь будет предоставляться в соответствии с компетенциями и возможностями отдельных стран, а также нормами международного права.

Отдельно лидеры ЕС отметили критическую важность сохранения устойчивости Украины.

Речь идет об обеспечении государства достаточными бюджетными и военными ресурсами для реализации неотъемлемого права на самооборону и противодействия агрессии России не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе.

Европейский совет также напомнил об обязательствах, взятых в октябре 2025 года, по покрытию неотложных финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы, в частности в сфере обороны.

В этом контексте лидеры подтвердили предыдущую позицию о том, что замороженные российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну против Украины и не возместит причиненный ущерб.

Для этого, учитывая беспрецедентные обстоятельства, ЕС принял временные чрезвычайные меры, обеспечивающие долгосрочную блокировку этих активов.

Ранее Европейский Союз утвердил решение о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи на сумму €90 млрд на 2026–2027 годы.

Эти средства будут предоставлены в форме беспроцентного займа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что Украина будет обязана вернуть этот заем только после фактического получения репараций от России.

По его словам, ЕС уже подготовил механизм использования замороженных российских суверенных активов для погашения кредита в случае, если Москва откажется выполнять свои обязательства по компенсации убытков.

