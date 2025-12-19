Глави держав і урядів Європейського Союзу засудили участь третіх країн у підтримці війни, яку Росія веде проти України, та закликали негайно припинити будь-яку допомогу Москві.

Відповідна позиція зафіксована у висновках засідання Європейської ради, що відбулося 18 грудня у Брюсселі.

ЄС засудили позиції третіх країн щодо війни в Україні

У документі наголошується, що Європейська рада рішуче засуджує дії держав, організацій та інших учасників, чия підтримка дозволяє Росії продовжувати агресію проти України.

Зараз дивляться

Окремо згадується триваюча військова допомога з боку Ірану, Білорусі та КНДР.

– Європейська рада закликає всі країни негайно припинити будь-яку допомогу Росії у її агресивній війні проти України, пряму чи непряму, зокрема шляхом постачання товарів або компонентів подвійного використання, – сказано у висновках засідання Європейської ради, яке пройшло 18 грудня у Брюсселі.

Європейська рада також висловила жорстке засудження масштабних атак РФ на цивільне населення та об’єкти цивільної інфраструктури в Україні, включно з лікарнями, медичними закладами та енергетичною системою.

У заяві міститься заклик до негайного припинення будь-яких військових дій поблизу українських ядерних об’єктів, які становлять серйозну загрозу їхній безпеці.

Окрему увагу приділено питанню енергетичної стійкості України. Європейська рада закликала мобілізувати всі можливі зусилля для підтримки ремонту, відбудови та зміцнення української енергосистеми.

Зазначається, що ЄС і держави-члени у координації з партнерами посилюватимуть надання гуманітарної допомоги, допомоги у сфері цивільного захисту, а також постачання енергії та необхідного обладнання.

Крім того, лідери ЄС знову звернулися до Росії та Білорусі з вимогою негайно забезпечити безпечне й безумовне повернення в Україну всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей та інших цивільних осіб.

У висновках також підкреслюється, що гуманітарні ініціативи та заходи зі зміцнення довіри, включно з обміном військовополоненими, мають стати складовою шляху до миру.

Європейська рада підтвердила намір ЄС домагатися повної відповідальності за воєнні злочини та інші тяжкі правопорушення, скоєні у зв’язку з агресією РФ проти України.

У цьому контексті лідери закликали активізувати роботу над запуском Спеціального трибуналу щодо злочину агресії в межах Ради Європи та привітали підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України, наголосивши на необхідності подальших кроків у цьому напрямі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.