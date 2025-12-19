В Одесской области пропускные пункты на направлении трассы Одесса-Рени продолжают работу, однако движение транспорта как в сторону Одессы, так и до границы с Молдовой остается усложненным из-за повреждения моста вблизи поселка Маяки.

Об этом во время телемарафона Єдині новини сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ситуация на трассе Одесса-Рени

Ночью враг еще раз за сутки атаковал объект транспортной инфраструктуры в Одесском районе, отметил Кипер.

– В результате ударов беспилотников зафиксированы повреждения. Движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях. Спасательные и коммунальные службы работают на месте, – написал он в своем телеграмм-канале.

По словам Андрея Демченко, все пункты пропуска на этом участке функционируют в штатном режиме и производят оформление граждан и транспортных средств.

Речь идет о пунктах пропуска Паланка, Старокозаче, Рени и Орловка. В то же время из-за поврежденной инфраструктуры движение в направлении Одессы ограничено.

Демченко отметил, что сложности возникают, прежде всего, для тех, кто въезжает с территории Молдовы и пытается проехать дальше вглубь Украины.

– Мы проводим информационную работу, также подключили к этому и молдавских коллег для того, чтобы разъяснять людям, что из-за действий врага, из-за того, что поврежденный мост в районе населенного пункта Маяки, проехать через эти пункты пропуска дальше, вглубь территории Украины, сложно, поэтому и предлагается выбирать другие направления, – добавил он.

Ограничения действуют и для транспорта, направляющегося в сторону государственной границы. Правоохранительные органы проводят разъяснительную работу среди водителей.

Спикер ГНСУ добавил, что если накануне фиксировались очереди с обеих сторон дороги у моста, то по состоянию на утро скопления транспорта уже нет, водители осознают, что проблема не будет решена быстро.

Ранее Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщила о временном перекрытии движения на участке автодороги М-15 Одесса-Рени в пределах поселка Маяки и призвала водителей воздержаться от поездок в этом направлении.

