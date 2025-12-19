Умеров анонсировал новый раунд консультаций с США: привлечены европейские партнеры
- Секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым начнут в США очередной раунд консультаций по завершению войны.
- По данным СМИ, встреча пройдет в Майами с участием европейских партнеров, спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
В США состоится очередной раунд консультаций представителей Украины с американской стороной по поводу окончания полномасштабной войны.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 19 декабря.
Умеров о переговорах Украины и США
Как рассказал Рустем Умеров, он вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым начнет очередной раунд консультаций с американской стороной.
По его словам, по приглашению США к этому формату привлечены европейские партнеры.
— Спасибо США за координацию, которая позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно. Настроены конструктивно, — сказал секретарь СНБО.
Умеров отметил, что уже проведены предварительные консультации с европейскими коллегами и продолжается подготовка к дальнейшим переговорам с американской стороной.
Секретарь СНБО добавил, что по итогам консультаций состоится доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как подчеркнул Умеров, украинская команда действует четко, в соответствии с определенными приоритетами. По его мнению, безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно.
Кто будет присутствовать на переговорах
Как пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника, специальный представитель США Стив Уиткофф встретится в Майами с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Франции и Великобритании.
По его словам, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед Аль-Тани также примут участие в переговорах по Украине, которые состоятся сегодня в Майами.
Как уточнил в комментарии Reuters представитель Белого дома, Уиткофф и еще один спецпредставитель США Джаред Кушнер планировали встретиться с российской делегацией в Майами в эти выходные, поскольку они продолжают попытки достичь соглашения о прекращении войны РФ против Украины.