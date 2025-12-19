В США состоится очередной раунд консультаций представителей Украины с американской стороной по поводу окончания полномасштабной войны.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 19 декабря.

Умеров о переговорах Украины и США

Как рассказал Рустем Умеров, он вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым начнет очередной раунд консультаций с американской стороной.

По его словам, по приглашению США к этому формату привлечены европейские партнеры.

— Спасибо США за координацию, которая позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно. Настроены конструктивно, — сказал секретарь СНБО.

Умеров отметил, что уже проведены предварительные консультации с европейскими коллегами и продолжается подготовка к дальнейшим переговорам с американской стороной.

Секретарь СНБО добавил, что по итогам консультаций состоится доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как подчеркнул Умеров, украинская команда действует четко, в соответствии с определенными приоритетами. По его мнению, безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно.

Кто будет присутствовать на переговорах

Как пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника, специальный представитель США Стив Уиткофф встретится в Майами с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Франции и Великобритании.

По его словам, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед Аль-Тани также примут участие в переговорах по Украине, которые состоятся сегодня в Майами.

Как уточнил в комментарии Reuters представитель Белого дома, Уиткофф и еще один спецпредставитель США Джаред Кушнер планировали встретиться с российской делегацией в Майами в эти выходные, поскольку они продолжают попытки достичь соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

