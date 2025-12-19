Умєров анонсував новий раунд консультацій зі США: залучені європейські партнери
- Секретар РНБО Рустем Умєров разом із начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим розпочнуть у США черговий раунд консультацій щодо завершення війни.
- За даними ЗМІ, зустріч пройде у Маямі за участю європейських партнерів, спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
У США відбудеться черговий раунд консультацій представників України з американською стороною щодо закінчення повномасштабної війни.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров 19 грудня.
Умєров про переговори України і США
Як розповів Рустем Умєров, він разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим розпочне черговий раунд консультацій з американською стороною.
За його словами, на запрошення США до цього формату залучені європейські партнери.
– Дякуємо США за координацію, яка дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено. Налаштовані конструктивно, – сказав секретар РНБО.
Умєров зазначив, що вже проведено попередні консультації з європейськими колегами та триває підготовка до подальших розмов з американською стороною.
Секретар РНБО додав, що за підсумками консультацій відбудеться доповідь президенту України Володимиру Зеленському.
Як наголосив Умєров, українська команда діє чітко, згідно з визначеними пріоритетами. На його думку, безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково.
Хто буде присутнім на переговорах
Як пише журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два джерела, спеціальний представник США Стів Віткофф зустрінеться в Маямі з радниками з національної безпеки України, Німеччини, Франції та Великої Британії.
За його словами, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед Аль-Тані також візьмуть участь у переговорах щодо України, які відбудуться сьогодні в Маямі.
Як уточнив у коментарі Reuters представник Білого дому, Віткофф і ще один спецпредставник США Джаред Кушнер планували зустрітися з російською делегацією в Маямі цими вихідними, оскільки вони продовжують спроби досягти угоди щодо закінчення війни РФ проти України.