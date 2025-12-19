Президент України Володимир Зеленський прибув до президентського палацу у Варшаві, де його офіційно зустрів президент Польщі Кароль Навроцький.

Про це стало відомо з відео опублікованого у Facebook влади держави.

Візит Зеленського прибув до Варшави 19 грудня: що відомо

За повідомленням ЗМІ, після церемоніального привітання та обходу почесної варти глави держав разом із делегаціями обох країн вирушили на переговори.

Очікується, що переговори відбудуться спочатку віч-на-віч між Зеленським і Навроцьким, а потім у форматі розширених делегацій.

Після цього президенти проведуть спільну пресконференцію для представників ЗМІ.

У планах також покладання Зеленським вінка до Могили Невідомого солдата.

Візит передбачає зустрічі з маршалком Сейму Польщі Влодзімєжем Чажастим та маршалком Сенату Малгожатою Кідавою-Блонською.

На завершення програми заплановані переговори президента України з головою Ради міністрів Польщі Дональдом Туском.

Раніше посол України в Польщі Василь Боднар повідомляв, що зустріч між Зеленським і Навроцьким може відбутися вже до кінця цього року у Варшаві.

Українська сторона запропонувала провести її цього тижня, щоб обговорити ключові питання двосторонньої співпраці.

