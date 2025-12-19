Зеленський прибув до Варшави, щоб зустрітися з Навроцьким
Президент України Володимир Зеленський прибув до президентського палацу у Варшаві, де його офіційно зустрів президент Польщі Кароль Навроцький.
Про це стало відомо з відео опублікованого у Facebook влади держави.
За повідомленням ЗМІ, після церемоніального привітання та обходу почесної варти глави держав разом із делегаціями обох країн вирушили на переговори.
Очікується, що переговори відбудуться спочатку віч-на-віч між Зеленським і Навроцьким, а потім у форматі розширених делегацій.
Після цього президенти проведуть спільну пресконференцію для представників ЗМІ.
У планах також покладання Зеленським вінка до Могили Невідомого солдата.
Візит передбачає зустрічі з маршалком Сейму Польщі Влодзімєжем Чажастим та маршалком Сенату Малгожатою Кідавою-Блонською.
На завершення програми заплановані переговори президента України з головою Ради міністрів Польщі Дональдом Туском.
Раніше посол України в Польщі Василь Боднар повідомляв, що зустріч між Зеленським і Навроцьким може відбутися вже до кінця цього року у Варшаві.
Українська сторона запропонувала провести її цього тижня, щоб обговорити ключові питання двосторонньої співпраці.
