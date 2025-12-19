Дальнобойные дроны Центра спецопераций Альфа СБУ поразили уже третью за последние недели нефтедобывающую платформу россиян на шельфе Каспийского моря, которая принадлежит компании Лукойл.

Об этом сообщили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.

Поражение нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море

Как отмечают источники СБУ, на этот раз атака произошла на буровую установку на месторождении Ракушечное (имени Валерия Грайфера).

Сейчас смотрят

По информации собеседника, бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район российской газотурбинной установки платформы.

— СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, обеспечивающие финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями, — сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее беспилотники СБУ уже поражали нефтедобывающие ледостойкие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море, что приводило к остановке производственных процессов на них.

19 декабря стало известно, что спецназ СБУ провел уникальную операцию в Средиземном море, атаковав дронами танкер QENDIL так называемого теневого флота РФ в 2 тыс. км от украинской границы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.