Сили оборони України провели спеціальну операцію зі знищення масового скупчення російської броньованої техніки біля Покровська Донецької області.

Відповідне відео оприлюднив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Спецоперація зі знищення техніки РФ біля Покровська

Техніку ворога вдалося виявити завдяки інформації від розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 8 батальйону 414 ОБрБпС Птахи Мадяра у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем 425 ОШП Скеля.

За наявними даними, російські війська планували використати ворожу техніку в штурмових діях на Покровському напрямку.

Внаслідок вогневого ураження ударними бортами Окремого загону спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України знищено:

зенітно-ракетний комплекс 9К33 Оса (SA-8);

два танки;

бойову броньовану машину;

військовий автотранспорт з боєкомплектом.

Крім цього, бортам Lasar’s Group вдалося уразити:

п’ять танків;

шість бойових броньованих машин;

два військових автотранспорти;

чотири легкові автотранспорти.

У 7 корпусі швидкого реагування ДШВ ЗСУ наголосили, що Сили оборони спланували та успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки, щоб зірвати наступальний потенціал армії Росії.

