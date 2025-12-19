ЗСУ знищили біля Покровська скупчення бронетехніки, яку ворог готував для штурму
- Сили оборони України провели успішну спецоперацію, знищивши велике скупчення російської бронетехніки на Покровському напрямку завдяки злагодженій роботі.
- Знищення ворожого резерву дозволило зірвати плани окупантів щодо проведення масштабних штурмових дій у цьому районі.
Сили оборони України провели спеціальну операцію зі знищення масового скупчення російської броньованої техніки біля Покровська Донецької області.
Відповідне відео оприлюднив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Спецоперація зі знищення техніки РФ біля Покровська
Техніку ворога вдалося виявити завдяки інформації від розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 8 батальйону 414 ОБрБпС Птахи Мадяра у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем 425 ОШП Скеля.
За наявними даними, російські війська планували використати ворожу техніку в штурмових діях на Покровському напрямку.
Внаслідок вогневого ураження ударними бортами Окремого загону спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України знищено:
- зенітно-ракетний комплекс 9К33 Оса (SA-8);
- два танки;
- бойову броньовану машину;
- військовий автотранспорт з боєкомплектом.
Крім цього, бортам Lasar’s Group вдалося уразити:
- п’ять танків;
- шість бойових броньованих машин;
- два військових автотранспорти;
- чотири легкові автотранспорти.
У 7 корпусі швидкого реагування ДШВ ЗСУ наголосили, що Сили оборони спланували та успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки, щоб зірвати наступальний потенціал армії Росії.