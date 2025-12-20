Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 20 декабря 2025 года – ситуация на фронте
На конец прошедших суток на фронте произошло 148 боевых столкновений. Вражеские войска нанесли 26 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к ударам 3472 дрона-камикадзе и осуществили 3237 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Ситуация в Украине на 20 декабря 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях по итогам прошедших суток ВСУ отразили шесть штурмов оккупантов. Враг осуществил 80 обстрелов наших позиций и населенных пунктов, из которых один – из реактивной системы залпового огня.
Потери врага в войне на 20 декабря 2025
- личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек,
- танков – 11 433 ед.,
- боевых бронированных машин – 23 769 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 35 287 (+37) ед.,
- РСЗО – 1 575 (+1) ед.,
- средства ПВО – 1 263 ед.,
- самолетов – 432 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед.,
- крылатых ракет – 4 073 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 721 (+130) ед.,
- специальной техники – 4 028 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
