На конец прошедших суток на фронте произошло 148 боевых столкновений. Вражеские войска нанесли 26 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к ударам 3472 дрона-камикадзе и осуществили 3237 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

Ситуация в Украине на 20 декабря 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях по итогам прошедших суток ВСУ отразили шесть штурмов оккупантов. Враг осуществил 80 обстрелов наших позиций и населенных пунктов, из которых один – из реактивной системы залпового огня.

Потери врага в войне на 20 декабря 2025

личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек,

танков – 11 433 ед.,

боевых бронированных машин – 23 769 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 35 287 (+37) ед.,

РСЗО – 1 575 (+1) ед.,

средства ПВО – 1 263 ед.,

самолетов – 432 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед.,

крылатых ракет – 4 073 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 70 721 (+130) ед.,

специальной техники – 4 028 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

