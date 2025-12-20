На кінець минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Ворожі війська завдали 26 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ударів 3472 дронів-камікадзе та здійснили 3237 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025

Ситуація в Україні на 20 грудня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках на кінець минулої доби ЗСУ відбивали шість штурмів окупантів. Ворог здійснив 80 обстрілів наших позицій та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

Втрати ворога у війні на 20 грудня 2025

особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб,

танків – 11 433 од,

бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од,

артилерійських систем – 35 287 (+37) од,

РСЗВ – 1 575 (+1) од,

засобів ППО – 1 263 од,

літаків – 432 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од,

крилатих ракет – 4 073 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 70 721 (+130) од,

спеціальної техніки – 4 028 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

