Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.
Карта бойових дій на 20 грудня 2025 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Ворожі війська завдали 26 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ударів 3472 дронів-камікадзе та здійснили 3237 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025
Ситуація в Україні на 20 грудня 2025
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках на кінець минулої доби ЗСУ відбивали шість штурмів окупантів. Ворог здійснив 80 обстрілів наших позицій та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.
Втрати ворога у війні на 20 грудня 2025
- особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб,
- танків – 11 433 од,
- бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од,
- артилерійських систем – 35 287 (+37) од,
- РСЗВ – 1 575 (+1) од,
- засобів ППО – 1 263 од,
- літаків – 432 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од,
- крилатих ракет – 4 073 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 721 (+130) од,
- спеціальної техніки – 4 028 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.