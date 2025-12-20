Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру в суботу вранці прибув до Києва для запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє португальська телерадіокомпанія RTP.

Монтенегру прибув до Києва: що відомо

До цього Монтенегру мав лише дві особисті зустрічі з українським лідером: перша відбулася 28 травня 2024 року в Лісабоні під час візиту Зеленського до Португалії, коли було підписано двосторонню угоду про співпрацю та безпеку.

Друга – 2 жовтня в Копенгагені на саміті, де обговорювалася подальша підтримка Києва.

Цей візит є першим для прем’єр-міністра Португалії до України з моменту його приходу до влади. Монтенегру прибув нічним поїздом о 8:13 ранку у супроводі міністра оборони Нуно Мело.

Крім зустрічі з Володимиром Зеленським, програмою передбачені переговори з прем’єркою України Юлією Свириденко та спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

– Цей візит є перш за все виразом, а не саме оголошенням підтримки, яка триває з першої хвилини, коли почалася невиправдана і несправедлива агресія Росії, що Португалія підтримує Україну і український народ, – зазначив Монтенегру.

Він підкреслив, що візит має особливе значення, адже відбувається в країні, яка зазнає війни та потребує солідарності.

Прем’єр додав, що Україна потребує фінансової підтримки, і Португалія надає її у рамках численних програм гуманітарного, соціального, військового та політичного характеру.

Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі повідомив , що разом із прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру вшанували памʼять українських полеглих воїнів.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Україна та Португалія підписали безпекову угоду.

