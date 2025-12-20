Швеция в 2026 году предоставит Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Денежная помощь для Украины от Швеции: что известно

По его словам, эти средства будут направлены на поддержку населения и обеспечение критически важных государственных услуг, включая пенсии, энергоснабжение и другие социальные выплаты.

— Мы благодарны Швеции за сегодняшнее объявление о выделении 200 млн долларов прямой бюджетной поддержки Украине в 2026 году, — написал Сибига.

Министр иностранных дел Украины также подчеркнул, что Швеция с самого начала войны демонстрирует пример солидарности.

В августе страна уже предоставила $75 млн прямой бюджетной поддержки, а сейчас усиливает свой вклад, укрепляя лидерство среди международных партнеров.

— Швеция продолжает делать все возможное, чтобы поддержать Украину, демонстрируя решимость и непоколебимую солидарность, — добавил Сибига.

Министр уточнил, что деньги будут использованы для удовлетворения повседневных потребностей украинцев в сложных условиях войны.

Они помогут обеспечить энергоснабжение, здравоохранение, работу школ, выплату пенсий и другие социальные услуги.

— Эти средства направлены на самое необходимое для жизни людей, чтобы поддержать их в это сложное время, — отметил Сибига.

Ранее Стокгольм уже предоставил Украине пакет гражданской помощи на сумму более 1,1 млрд шведских крон (около €100 млн).

Эти средства были направлены на восстановление и укрепление устойчивости государства, включая энергоснабжение, ремонт инфраструктуры, реформы и здравоохранение.

