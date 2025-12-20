Швеція у 2026 році надасть Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Грошова допомога для України від Швеції: що відомо

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на підтримку населення та забезпечення критично важливих державних послуг, включно з пенсіями, енергопостачанням та іншими соціальними виплатами.

Зараз дивляться

— Ми вдячні Швеції за сьогоднішнє оголошення про виділення 200 млн доларів прямої бюджетної підтримки Україні у 2026 році, — написав Сибіга.

Міністр закордонних справ України також наголосив, що Швеція від самого початку війни демонструє приклад солідарності.

У серпні країна вже надала $75 млн прямої бюджетної підтримки, а нині посилює свій внесок, зміцнюючи лідерство серед міжнародних партнерів.

— Швеція продовжує робити все можливе, щоб підтримати Україну, демонструючи рішучість та непохитну солідарність, — додав Сибіга.

Міністр уточнив, що гроші будуть використані для задоволення повсякденних потреб українців у складних умовах війни.

Вони допоможуть забезпечити енергопостачання, охорону здоров’я, роботу шкіл, виплату пенсій та інші соціальні послуги.

— Ці кошти спрямовані на найнеобхідніше для життя людей, щоб підтримати їх у цей складний час, — зазначив Сибіга.

Раніше Стокгольм вже надав Україні пакет цивільної допомоги на суму понад 1,1 млрд шведських крон (близько €100 млн).

Ці кошти були спрямовані на відновлення та зміцнення стійкості держави, включно з енергопостачанням, ремонтом інфраструктури, реформами та охороною здоров’я.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.