Швеція виділить Україні $200 млн на держпослуги, пенсії та енергопостачання
Швеція у 2026 році надасть Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки.
Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х.
Грошова допомога для України від Швеції: що відомо
За його словами, ці кошти будуть спрямовані на підтримку населення та забезпечення критично важливих державних послуг, включно з пенсіями, енергопостачанням та іншими соціальними виплатами.
— Ми вдячні Швеції за сьогоднішнє оголошення про виділення 200 млн доларів прямої бюджетної підтримки Україні у 2026 році, — написав Сибіга.
Міністр закордонних справ України також наголосив, що Швеція від самого початку війни демонструє приклад солідарності.
У серпні країна вже надала $75 млн прямої бюджетної підтримки, а нині посилює свій внесок, зміцнюючи лідерство серед міжнародних партнерів.
— Швеція продовжує робити все можливе, щоб підтримати Україну, демонструючи рішучість та непохитну солідарність, — додав Сибіга.
Міністр уточнив, що гроші будуть використані для задоволення повсякденних потреб українців у складних умовах війни.
Вони допоможуть забезпечити енергопостачання, охорону здоров’я, роботу шкіл, виплату пенсій та інші соціальні послуги.
— Ці кошти спрямовані на найнеобхідніше для життя людей, щоб підтримати їх у цей складний час, — зазначив Сибіга.
Раніше Стокгольм вже надав Україні пакет цивільної допомоги на суму понад 1,1 млрд шведських крон (близько €100 млн).
Ці кошти були спрямовані на відновлення та зміцнення стійкості держави, включно з енергопостачанням, ремонтом інфраструктури, реформами та охороною здоров’я.