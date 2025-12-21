В понедельник, 22 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света по всей Украине 21 декабря

Отмечается, что для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Сейчас смотрят

Ограничения введены из-за повреждения энергетических объектов Украины во время ракетно-дроновых атак России.

— Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — отметили в Укрэнерго.

В компании призвали потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что продолжается работа над увеличением доступных объемов электроэнергии для Днепропетровской области.

По его словам, необходимо обеспечить бесперебойную работу крупных предприятий и логистических узлов прифронтового региона.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.