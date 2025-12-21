Графики отключения света на 22 декабря будут действовать в большинстве областей
В понедельник, 22 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света по всей Украине 21 декабря
Отмечается, что для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Ограничения введены из-за повреждения энергетических объектов Украины во время ракетно-дроновых атак России.
— Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — отметили в Укрэнерго.
В компании призвали потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что продолжается работа над увеличением доступных объемов электроэнергии для Днепропетровской области.
По его словам, необходимо обеспечить бесперебойную работу крупных предприятий и логистических узлов прифронтового региона.