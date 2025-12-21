У понеділок, 22 грудня, більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла по всій Україні 22 грудня

Зазначається, що для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Зараз дивляться

Обмеження запроваджені через пошкодження енергетичних об’єктів України під час ракетно-дронових атак Росії.

– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – зазначили в Укренерго.

В компанії закликали споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що триває робота над збільшенням доступних обсягів електроенергії для Дніпропетровської області.

За його словами, необхідно забезпечити безперебійну роботу великих підприємств та логістичних вузлів прифронтового регіону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.