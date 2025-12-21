Поддержка Украины будет одним из главных приоритетов председательства Кипра в Совете ЕС.

Об этом президент Кипра Никос Христодулидис сообщил в соцсети Х.

Кипр о поддержке Украины во время председательства в Совете ЕС

По словам Христодулидиса, полномасштабное вторжение России в Украину продемонстрировало необходимость усиления европейской архитектуры безопасности, оборонной готовности ЕС и его способности защищать собственных граждан и интересы.

Президент Кипра подчеркнул, что страна хорошо понимает последствия вторжения и оккупации, поэтому вопрос поддержки Украины не может быть второстепенным.

В течение шести месяцев кипрского председательства эта тема будет оставаться одной из ключевых в европейской повестке дня.

Также Кипр пообещал содействовать внедрению «белой книги» о будущем европейской обороны и реализации дорожной карты по достижению обороноспособности ЕС к 2030 году.

Христодулидис отметил, что Европейский Союз должен действовать решительно и амбициозно в ответ на современные вызовы безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года может стать историческим для евроинтеграционного пути Украины, в частности в контексте открытия переговорных кластеров.

Во время совместного пресс-брифинга с Никосом Христодулидисом в Киеве Зеленский отметил, что рассчитывает на прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС и на дальнейшую поддержку со стороны Кипра.

