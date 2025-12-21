Прем’єр-міністер України Юлія Свириденко заявила, що уряд доручив до 24 грудня забезпечити перенаправлення до 1 ГВт електроенергії, яка звільнилася після перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, безпосередньо для споживачів.

Про це Свириденко повідомила у Telegram.

Скорочення відключень світла: що зміниться з 24 грудня

За словами Свириденко, це рішення є одним із ключових кроків для балансування енергосистеми та зменшення кількості відключень світла для населення.

Окрім перенаправлення вивільненого ресурсу, уряд паралельно працює над збільшенням імпорту електроенергії, відновленням пошкодженої російськими атаками генерації та нарощуванням індивідуальної генерації.

Раніше уряд повідомляв про залучення міжнародної підтримки для стабілізації енергосистеми. Зокрема, Португалія оголосила про перший внесок у розмірі €600 тис. до Енергетичного фонду підтримки України, кошти з якого спрямовують на забезпечення енергопостачання та критичних потреб.

