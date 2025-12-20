Португалия внесет первый взнос в Энергетический фонд поддержки Украины в размере €600 тыс.

Об этом сообщила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко на своей странице в Telegram.

Украина получит от Португалии 600 тыс. евро на энергоснабжение и критические нужды

Во время пребывания в Киеве премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру объявил о первом взносе в размере € 600 тыс. в Энергетический фонд поддержки Украины.

Свириденко подчеркнула, что Украина высоко ценит этот шаг и решимость португальского правительства.

Она поблагодарила Португалию за поддержку Украины с начала полномасштабной войны и за теплый прием украинцев, вынужденных уехать из-за боевых действий.

Также премьер-министр сообщила, что во время подготовки к следующей Конференции по восстановлению Украины договорено проработать вопрос заключения межправительственного (G2G) соглашения, которое будет способствовать привлечению португальского бизнеса и инвестиций на украинский рынок.

Она добавила, что Украина благодарна лидерам ЕС за решение предоставить нашей стране финансирование в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы.

— Это чрезвычайно важная поддержка для Украины, — резюмировала премьер.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Швеция в 2026 году предоставит Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки.

Эти средства пойдут на обеспечение потребностей населения, включая госуслуги, пенсии и другие социальные выплаты.

Фото: Юлия Свириденко

