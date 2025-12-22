Стала доступна новая версия мобильного приложения Армия+ с цифровым удостоверением украинского защитника, информационной лентой Пульс и более удобным доступом к сервисам.

Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором можно посмотреть, как выглядят обновления Армия+ 3.0.0.

Приложение Армия+: какие обновления

По информации Минобороны Украины, расширенное приложение Армия ID позволяет подтвердить статус военнослужащего через защищенный QR-код во время проверок, в частности на блокпостах.

В Минобороны утверждают, что это удостоверение не заменяет бумажные документы, но достаточно для подтверждения статуса.

В то же время в ленте Пульс украинские военнослужащие могут просмотреть официальные объяснения, советы и важную информацию без каких-либо домыслов.

Кроме того, в Минобороны отметили, что в приложении Армия+ обновлен дизайн и навигация, в частности упрощен доступ к популярным Плюсам, а также добавлен раздел уведомлений с важными сообщениями и статусами рапортов за все время.

