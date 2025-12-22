Минобороны представило новую версию Армия+: главные нововведения
- Минобороны запустило версию Армия+ 3.0.0, в которой появилось цифровое удостоверение военнослужащего с QR-кодом для быстрого подтверждения статуса.
- В приложении обновили дизайн, упростили доступ к сервисам и добавили информационную ленту Пульс с официальными разъяснениями для защитников.
Стала доступна новая версия мобильного приложения Армия+ с цифровым удостоверением украинского защитника, информационной лентой Пульс и более удобным доступом к сервисам.
Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором можно посмотреть, как выглядят обновления Армия+ 3.0.0.
Приложение Армия+: какие обновления
По информации Минобороны Украины, расширенное приложение Армия ID позволяет подтвердить статус военнослужащего через защищенный QR-код во время проверок, в частности на блокпостах.
В Минобороны утверждают, что это удостоверение не заменяет бумажные документы, но достаточно для подтверждения статуса.
В то же время в ленте Пульс украинские военнослужащие могут просмотреть официальные объяснения, советы и важную информацию без каких-либо домыслов.
Кроме того, в Минобороны отметили, что в приложении Армия+ обновлен дизайн и навигация, в частности упрощен доступ к популярным Плюсам, а также добавлен раздел уведомлений с важными сообщениями и статусами рапортов за все время.