В мобильном приложении Армия+ для украинских военнослужащих появится несколько нововведений в 2026 году.

Какие обновления будут в Армия+

Руководитель цифровых продуктов Министерства обороны Мстислав Баник во время мероприятия Digital Defence Forum рассказал, какие обновления ожидаются в Армия+ в 2026 году.

По его словам, прошло более года после запуска мобильного приложения для военнослужащих, к которому присоединились уже 1 млн пользователей.

Сейчас смотрят

Баник рассказал, что около 500 тыс. человек ежемесячно открывает Армия+. Особенно активно украинские защитники используют функции перевода и обучения.

В то же время руководитель цифровых продуктов Минобороны анонсировал запуск нового этапа развития Армия+. По его словам, это будет уже третья версия мобильного приложения, в которой появятся новые функции.

В частности, большое количество информации, которая интересует военных. Среди них: новые разъяснения, распоряжения и другие документы. Также украинский воин в мобильном приложении сможет обратиться к помощнику.

Кроме этого, в 2026 году в Армия+ должно появиться удостоверение защитника — военный билет или офицерское удостоверение, чтобы удостоверить свою личность на блокпосту или в случае потери физического документа.

В приложении появятся новые данные о военном снаряжении и заработной плате, а раздел обучения будет обновлен в результате “коротких вертикальных форматов”, сообщил Баник.

Он уточнил, что поскольку приложение Армия+ уже функционирует в 70% воинских частей, существует острая необходимость обеспечить командиров удобным сервисом для подписания документов, в частности рапортов.

15 сентября Министерство обороны Украины сообщило о появлении ряда обновлений в мобильном приложении Армия+, например, справочника Армия ID и шаблонов рапортов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.