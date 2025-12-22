Стала доступною нова версія мобільного додатку Армія+ з цифровим посвідченням українського захисника, інформаційною стрічкою Пульс та зручнішим доступом до сервісів.

Міністерство оборони України опублікувало відео, на якому можна переглянути, який вигляд мають оновлення Армія+ 3.0.0.

Застосунок Армія+: які оновлення

За інформацією Міноборони України, розширений застосунок Армія ID дозволяє підтвердити статус військовослужбовця через захищений QR-код під час перевірок, зокрема на блокпостах.

У Міноборони стверджуються, що це посвідчення не замінює паперові документи, але достатнє для підтвердження статусу.

Водночас у стрічці Пульс українські військовослужбовці можуть переглянути офіційні пояснення, поради та важливу інформацію без жодних домислів.

Крім цього, у Міноборони зазначили, що у застосунку Армія+ оновлено дизайн і навігацію, зокрема спрощено доступ до популярних Плюсів, а також додано розділ сповіщень з важливими повідомленнями та статусами рапортів за весь час.

