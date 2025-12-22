Россия может нанести массированные удары на территории Украины в течение зимних и рождественских праздников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с дипломатами 22 декабря.

Зеленский об атаках РФ в течение Рождества

По словам главы государства, подобные сигналы со стороны России являются элементом запугивания, на которые Украина реагирует усилением работы разведки.

Сейчас смотрят

— Когда Россия говорит, что не будет рождественского перемирия — это всегда то, что они говорят, усиление угроз. После таких сигналов я попросил максимально усилить разведку, чтобы четко понимать, где мы находимся, — отметил Зеленский.

Как утверждает президент, украинская сторона рассматривает риск атак именно на Рождество, поскольку такие действия соответствуют практике агрессора.

Поэтому во время проведения Ставки верховного главнокомандующего ключевым вопросом стало усиление противовоздушной обороны для Украины, поскольку в эти дни россияне могут нанести массированные удары, сказал Зеленский.

— Первый вопрос — ПВО, защита наших городов, сил и общин. Особенно 23, 24 и 25 числа, — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что враг не остановится перед атаками даже в праздники, ведь для него нет ничего святого, поэтому призвал граждан быть максимально внимательными в праздничные дни и не игнорировать сигналы тревоги.

Президент добавил, что несмотря на значительные усилия украинских военных, ситуация остается непростой из-за нехватки средств ПВО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.