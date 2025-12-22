Уже готовий базовий блок документів, який стосується мирного плану для закінчення війни Росії проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з дипломатами 22 грудня.

Зеленський про готовність документів щодо мирного плану

– Наша головна мета – справедливий мир і закінчення війни. Триває дипломатичний процес. Зараз повертається наша група із Маямі. Вони будуть вночі. Зранку матиму деталі, – сказав Зеленський.

На думку глави держави, українська сторона зробила все можливе для перших драфтів.

Зараз дивляться

Крім цього, є 20 пунктів плану. Напевно, зазначив президент України, там не все ідеально, однак цей план наявний.

За словами Зеленського, є рамковий документ щодо гарантій безпеки між Україною, США та Європою.

Також є окремий документ між Україною та США, який передбачає двосторонні гарантії безпеки, які мають розглянути в американському Конгресі.

– Я бачив перші напрацювання. Там майже 90% саме тих додатків, які для нас важливі: на що може розраховувати наша армія і Україна після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути, – пояснив Зеленський.

На його думку, це все виглядає на сьогодні достатньо гідно. Він вважає, що дуже важливим є те, що всі напрацювання є спільними між Україною та США.

Президент наголосив, що це свідчить про те, що реальний результат є дуже близьким.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.