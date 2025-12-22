Виглядає гідно: Зеленський заявив про готовність базового блоку документів щодо мирного плану
- Володимир Зеленський повідомив про готовність базового блоку документів для мирного плану, який включає 20 пунктів та рамкові домовленості щодо гарантій безпеки між Україною, США та Європою.
- За словами президента, двосторонні напрацювання зі США на 90% враховують ключові потреби української армії, що свідчить про близькість реального результату.
Уже готовий базовий блок документів, який стосується мирного плану для закінчення війни Росії проти України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з дипломатами 22 грудня.
Зеленський про готовність документів щодо мирного плану
– Наша головна мета – справедливий мир і закінчення війни. Триває дипломатичний процес. Зараз повертається наша група із Маямі. Вони будуть вночі. Зранку матиму деталі, – сказав Зеленський.
На думку глави держави, українська сторона зробила все можливе для перших драфтів.
Крім цього, є 20 пунктів плану. Напевно, зазначив президент України, там не все ідеально, однак цей план наявний.
За словами Зеленського, є рамковий документ щодо гарантій безпеки між Україною, США та Європою.
Також є окремий документ між Україною та США, який передбачає двосторонні гарантії безпеки, які мають розглянути в американському Конгресі.
– Я бачив перші напрацювання. Там майже 90% саме тих додатків, які для нас важливі: на що може розраховувати наша армія і Україна після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути, – пояснив Зеленський.
На його думку, це все виглядає на сьогодні достатньо гідно. Він вважає, що дуже важливим є те, що всі напрацювання є спільними між Україною та США.
Президент наголосив, що це свідчить про те, що реальний результат є дуже близьким.