Росія може завдати масованих ударів на території України протягом зимових і різдвяних свят.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з дипломатами 22 грудня.

Зеленський про атаки РФ протягом Різдва

За словами глави держави, подібні сигнали з боку Росії є елементом залякування, на які Україна реагує посиленням роботи розвідки.

– Коли Росія каже, що не буде різдвяного перемир’я – це завжди те, що вони говорять, посилення загроз. Після таких сигналів я попросив максимально посилити розвідку, щоб чітко розуміти, де ми перебуваємо, – зазначив Зеленський.

Як стверджує президент, українська сторона розглядає ризик атак саме на Різдво, оскільки такі дії відповідають практиці агресора.

Тому під час проведення Ставки верховного головнокомандувача ключовим питанням стало посилення протиповітряної оборони для України, оскільки в ці дні росіяни можуть здійснити масовані удари, сказав Зеленський.

– Перше питання – ППО, захист наших міст, сил і громад. Особливо 23, 24 і 25 числа, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що ворог не зупиниться перед атаками навіть у свята, адже для нього немає нічого святого, тому закликав громадян бути максимально уважними у святкові дні та не ігнорувати сигнали тривоги.

Президент додав, що попри значні зусилля українських військових, ситуація лишається непростою через нестачу засобів ППО.

