Російські агресори в ніч проти 23 грудня та зранку здійснили чергову масовану атаку на енергосистему України.

Внаслідок цього аварійні відключення діють по всій території України.

Про це йдеться у брифінгу виконувача обов’язків міністра енергетики України Артема Некрасова.

Зараз дивляться

Масована атака РФ: що відомо про наслідки

Артем Некрасов наголосив, що станом на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській області:

– Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Тим часом начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що через пошкодження енергетичного об’єкта приблизно 300 тис. абонентів регіону залишилися без світла.

За його інформацією, пошкоджено 2 житлові будинки, 3 господарські будівлі та 3 легкові автомобілі.

– Люди, за попередньою інформацією, поранень не зазнали. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури наразі переходять на альтернативні джерела. Зокрема, на період підключення генераторів можуть бути перебої з водопостачанням, – розповів Коваль.

Також, за словами Некрасова, на Одещині триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, значна кількість споживачів все ще залишається знеструмленою.

Крім того знеструмлення, за його словами, зафіксовані:

в Тернопільській;

Хмельницькій;

Вінницькій;

Чернігівській;

Житомирській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Харківській обл.

Крім того, через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему українські АЕС вимушено знизили потужність своєї генерації.

В. о. міністра енергетики зауважив, що збільшення потужності роботи АЕС буде відбуватися поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі.

– На всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо, оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі, – попередив він.

Артем Некрасов пообіцяв, що рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Відновити електропостачання регіонів намагатимуться якомога швидше.

Нагадаємо, вночі Одещину атакували ударні БпЛА, під ударом опинилися об’єкти інфраструктури та цивільні об’єкти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.