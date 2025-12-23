Уночі проти 23 грудня (з 18:00 22 грудня) Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши 673 засоби повітряного нападу — ударні безпілотники та ракети різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 23 грудня: що відомо

За даними відомства, цієї ночі противник випустив 635 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та інших, а також 38 ракет повітряного й наземного базування.

Пуски здійснювалися з напрямків:

Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ);

Чауда (тимчасово окупований Крим);

Рязанська, Вологодська та Курська області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною збито або приглушено 621 повітряну ціль, зокрема 587 ударних БпЛА та 34 крилаті ракети типів Х-101 і Іскандер-К.

Водночас зафіксовано влучання ракет і 39 ударних безпілотників на 21 локації, а також падіння уламків збитих цілей на восьми локаціях.

Крім того, три аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал не досягли цілей, місця їх падіння уточнюються.

Під час нічної повітряної атаки в Житомирській області зафіксовано влучання та падіння уламків повітряних цілей.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, приватні підприємства та магазин.

Наразі відомо, що під час атаки на Житомирщину загинула дитина 2021 року народження, ще дитина та дорослий перебувають у лікарнях.

Загалом постраждали п’ятеро людей.

Крім того, вранці 23 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Києві.

У Святошинському районі уламки ворожої цілі впали поблизу житлового будинку — пошкоджено скління, у квартирах були заблоковані люди.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей, серед них дитина 16 років.

На Хмельниччині під час нічної атаки 23 грудня пошкоджено електромережі, через що частина споживачів залишилася без електропостачання.

Повітряні сили наголошують, що атака триває — у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники.

