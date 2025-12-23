События ночи: удары БпЛА по Сумской области и Одессе, пожар на заводе в РФ
Под огнем этой ночью оказались север Сумской области и Одесса. В то же время взрывы зафиксировали и на территории РФ – там дроны поразили крупный нефтехимический объект.
Также стало известно об инициативах по пересмотру праздничных дат в Украине, усилении обороны Финляндии и громком заявлении Дональда Трампа о модернизации флота США.
Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
- Атака БПЛА на Сумскую область
- Атака на Одессу
- Дроны атаковали нефтехимический завод в РФ
- Зеленский инициировал пересмотр праздничных дат
- Финляндия повышает предельный возраст резервистов
- Трамп анонсировал создание нового военного корабля
Атака БпЛА на Сумскую область
В ночь на 23 декабря российские беспилотники массированно атаковали север Сумской области.
Под ударами оказалась гражданская инфраструктура Шосткинского района, также зафиксировано попадание в Конотопском районе.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В то же время в ряде общин возникли перебои с электроснабжением. Данные о масштабах повреждений уточняются, на местах работают экстренные службы.
Атака на Одессу
Вечером 22 декабря в результате атаки ударными беспилотниками прогремели взрывы в Одессе.
В результате удара повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, информации о пострадавших по состоянию на вечер не поступало.
Дроны атаковали нефтехимический завод в РФ
В ночь на 23 декабря беспилотники атаковали город Буденновск в Ставропольском крае России.
Местные власти подтвердили пожар на территории промышленной зоны.
По данным российских СМИ и мониторинговых каналов, удар пришелся по крупному нефтехимическому предприятию Ставролен.
В соцсетях публикуют фото и видео с заревом и масштабным пожаром.
Официально заявляется, что пострадавших нет, однако конкретный объект поражения власти РФ не называют.
Зеленский инициировал пересмотр праздничных дат
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой разработать новые подходы к формированию календаря праздничных и памятных дней.
К процессу планируют привлечь народных депутатов, чиновников и представителей гражданского общества.
Президент подчеркнул, что полномасштабная война обнажила ряд проблемных календарных совпадений — в частности, когда дни трагедий приходятся на профессиональные праздники или когда в одну дату совпадают несколько разных событий еще с советских времен.
Финляндия повышает предельный возраст резервистов
В Финляндии вступил в силу закон, который повышает предельный возраст пребывания в военном резерве до 65 лет.
В соответствии с изменениями, все военнообязанные будут оставаться в резерве до этого возраста.
Для полковников и высшего командного состава верхний возрастной предел отменили — они будут находиться в резерве до тех пор, пока признаются годными к службе.
Министр обороны Антти Гяккянен заявил, что благодаря реформе численность резерва вырастет на 125 тыс. человек, а к 2031 году общее количество резервистов в стране может достичь около одного миллиона.
Трамп анонсировал создание нового военного корабля
Президент США Дональд Трамп объявил о планах строительства нового боевого корабля в рамках инициативы по модернизации Военно-морских сил США.
Во время мероприятия в Мар-а-Лаго был представлен концепт корабля USS Defiant.
По словам Трампа, американский флот нуждается в решительном обновлении, ведь значительная часть имеющихся судов устарела.
Кроме того, ВМС США работают над созданием нового фрегата FF(X), который планируют строить на базе катеров класса Legend.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.