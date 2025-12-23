Под огнем этой ночью оказались север Сумской области и Одесса. В то же время взрывы зафиксировали и на территории РФ – там дроны поразили крупный нефтехимический объект.

Также стало известно об инициативах по пересмотру праздничных дат в Украине, усилении обороны Финляндии и громком заявлении Дональда Трампа о модернизации флота США.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака БпЛА на Сумскую область

В ночь на 23 декабря российские беспилотники массированно атаковали север Сумской области.

Под ударами оказалась гражданская инфраструктура Шосткинского района, также зафиксировано попадание в Конотопском районе.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В то же время в ряде общин возникли перебои с электроснабжением. Данные о масштабах повреждений уточняются, на местах работают экстренные службы.

Атака на Одессу

Вечером 22 декабря в результате атаки ударными беспилотниками прогремели взрывы в Одессе.

В результате удара повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, информации о пострадавших по состоянию на вечер не поступало.

Дроны атаковали нефтехимический завод в РФ

В ночь на 23 декабря беспилотники атаковали город Буденновск в Ставропольском крае России.

Местные власти подтвердили пожар на территории промышленной зоны.

По данным российских СМИ и мониторинговых каналов, удар пришелся по крупному нефтехимическому предприятию Ставролен.

В соцсетях публикуют фото и видео с заревом и масштабным пожаром.

Официально заявляется, что пострадавших нет, однако конкретный объект поражения власти РФ не называют.

Зеленский инициировал пересмотр праздничных дат

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой разработать новые подходы к формированию календаря праздничных и памятных дней.

К процессу планируют привлечь народных депутатов, чиновников и представителей гражданского общества.

Президент подчеркнул, что полномасштабная война обнажила ряд проблемных календарных совпадений — в частности, когда дни трагедий приходятся на профессиональные праздники или когда в одну дату совпадают несколько разных событий еще с советских времен.

Финляндия повышает предельный возраст резервистов

В Финляндии вступил в силу закон, который повышает предельный возраст пребывания в военном резерве до 65 лет.

В соответствии с изменениями, все военнообязанные будут оставаться в резерве до этого возраста.

Для полковников и высшего командного состава верхний возрастной предел отменили — они будут находиться в резерве до тех пор, пока признаются годными к службе.

Министр обороны Антти Гяккянен заявил, что благодаря реформе численность резерва вырастет на 125 тыс. человек, а к 2031 году общее количество резервистов в стране может достичь около одного миллиона.

Трамп анонсировал создание нового военного корабля

Президент США Дональд Трамп объявил о планах строительства нового боевого корабля в рамках инициативы по модернизации Военно-морских сил США.

Во время мероприятия в Мар-а-Лаго был представлен концепт корабля USS Defiant.

По словам Трампа, американский флот нуждается в решительном обновлении, ведь значительная часть имеющихся судов устарела.

Кроме того, ВМС США работают над созданием нового фрегата FF(X), который планируют строить на базе катеров класса Legend.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

