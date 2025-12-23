Атака на Житомирскую область: повреждены дома, среди раненых – дети
В ночь на 23 декабря враг атаковал Житомирскую область. На территории региона зафиксировали несколько попаданий или падения обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе.
Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
Атака на Житомирскую область 23 декабря: что известно
В результате российской атаки на Житомирскую область повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия и магазин.
На данный момент известно о шести пострадавших, среди них — двое детей.
Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения области.
Другим пострадавшим помощь оказали на месте.
По словам главы ОВА, в регионе работают силы противовоздушной обороны, спасатели и медики.
Жителей области призывают находиться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.
Напомним, что утром 23 декабря также прогремели взрывы в Киеве. В результате падения обломков повреждены фасады и остекление домов. Некоторые люди оказались заблокированы в своих квартирах.
Известно о троих пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.