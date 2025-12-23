В ночь на 23 декабря враг атаковал Житомирскую область. На территории региона зафиксировали несколько попаданий или падения обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Атака на Житомирскую область 23 декабря: что известно

В результате российской атаки на Житомирскую область повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия и магазин.

На данный момент известно о шести пострадавших, среди них — двое детей.

Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения области.

Другим пострадавшим помощь оказали на месте.

По словам главы ОВА, в регионе работают силы противовоздушной обороны, спасатели и медики.

Жителей области призывают находиться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.

Напомним, что утром 23 декабря также прогремели взрывы в Киеве. В результате падения обломков повреждены фасады и остекление домов. Некоторые люди оказались заблокированы в своих квартирах.

Известно о троих пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

