РФ атакует энергетику Украины: введены аварийные отключения света в ряде областей
Из-за последствий российской атаки на энергетическую систему в Украине по команде НЭК Укрэнерго 23 декабря применены графики аварийных отключений электроэнергии в отдельных регионах.
Об этом сообщает Минэнерго.
Аварийное отключение электроэнергии в Украине 23 декабря: что известно
В Министерстве энергетики отметили, что враг продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры.
До стабилизации ситуации в энергосистеме в отдельных областях введены аварийные отключения света.
В частности, в Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго применены экстренные отключения электроэнергии.
В Днепропетровской области также введены аварийные отключения в объеме нескольких очередей.
В Черкасской области с 07:07 23 декабря действуют графики аварийных отключений из-за повреждения энергосистемы в результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.
Параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений.
В Сумской области по указанию НЭК Укрэнерго введены графики аварийных отключений для первой, второй и третьей очередей.
В местных властях отмечают, что очереди ГАВ не совпадают с очередями почасовых отключений.
В Полтавской области применены графики аварийных отключений в объеме трех очередей.
В Минэнерго сообщили, что спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как только позволит ситуация с безопасностью.
Аварийные отключения отменят после стабилизации работы энергосистемы.
Украинцев призывают сохранять спокойствие, экономно потреблять электроэнергию и следить за официальными сообщениями облэнерго и властей.