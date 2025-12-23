Из-за последствий российской атаки на энергетическую систему в Украине по команде НЭК Укрэнерго 23 декабря применены графики аварийных отключений электроэнергии в отдельных регионах.

Об этом сообщает Минэнерго.

Аварийное отключение электроэнергии в Украине 23 декабря: что известно

В Министерстве энергетики отметили, что враг продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

До стабилизации ситуации в энергосистеме в отдельных областях введены аварийные отключения света.

В частности, в Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго применены экстренные отключения электроэнергии.

В Днепропетровской области также введены аварийные отключения в объеме нескольких очередей.

В Черкасской области с 07:07 23 декабря действуют графики аварийных отключений из-за повреждения энергосистемы в результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

Параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений.

В Сумской области по указанию НЭК Укрэнерго введены графики аварийных отключений для первой, второй и третьей очередей.

В местных властях отмечают, что очереди ГАВ не совпадают с очередями почасовых отключений.

В Полтавской области применены графики аварийных отключений в объеме трех очередей.

В Минэнерго сообщили, что спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как только позволит ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения отменят после стабилизации работы энергосистемы.

Украинцев призывают сохранять спокойствие, экономно потреблять электроэнергию и следить за официальными сообщениями облэнерго и властей.

