Через наслідки російської атаки на енергетичну систему в Україні за командою НЕК Укренерго 23 грудня застосовані графіки аварійних відключень електроенергії в окремих регіонах.

Про це повідомляє Міненерго.

Аварійне відключення електроенергії в Україні 23 грудня: що відомо

У Міністерстві енергетики зазначили, що ворог продовжує атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури.

До стабілізації ситуації в енергосистемі в окремих областях запроваджені аварійні відключення світла.

Зокрема у Києві та Київській області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії.

На Дніпропетровщині також введені аварійні відключення в обсязі кількох черг.

У Черкаській області з 07:07 23 грудня діють графіки аварійних відключень через пошкодження енергосистеми внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Паралельно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

На Сумщині за вказівкою НЕК Укренерго введені графіки аварійних відключень для першої, другої та третьої черг.

У місцевій владі наголошують, що черги ГАВ не збігаються з чергами погодинних відключень.

У Полтавській області застосовано графіки аварійних відключень в обсязі трьох черг.

У Міненерго повідомили, що рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, щойно дозволить безпекова ситуація.

Аварійні відключення скасують після стабілізації роботи енергосистеми.

Українців закликають зберігати спокій, ощадливо споживати електроенергію та стежити за офіційними повідомленнями обленерго і влади.

