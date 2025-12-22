В Украине пересмотрят даты праздничных дней
- Владимир Зеленский поручил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку вместе с депутатами и правительством подготовить предложения по новым подходам к определению праздничных дней.
- По словам президента, полномасштабная война выявила проблемные календарные совпадения, в частности наложение дней трагедий на профессиональные праздники и сочетание различных дат, унаследованных с советских времен.
Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой совместно с народными депутатами, членами правительства и представителями гражданского общества наработать предложения по определению новых подходов к праздничным дням в Украине.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
Зеленский поручил подготовить новые подходы к праздникам
По словам президента, в этот день он провёл разговор с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
— Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с правительственниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря, — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что полномасштабная война внесла существенные коррективы и открыла ряд проблемных календарных совпадений.
— Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времён и первых лет независимости несколько совершенно разных профессиональных дней. Всё это стоит упорядочить, — отметил президент.
Государственные праздники в Украине
- 1 января — Новый год (нерабочий день)
- 22 января — День Соборности Украины (рабочий день)
- 8 марта — Международный женский день (нерабочий день)
- 12 апреля — Пасха (нерабочий день 13 апреля)
- 1 мая — День труда (нерабочий день)
- 8 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (нерабочий день)
- 23 июня — Троица (нерабочий день 24 июня)
- 28 июня — День Конституции Украины (нерабочий день)
- 15 июля — День Украинской Государственности (нерабочий день)
- 23 августа — День Государственного Флага Украины (рабочий день)
- 24 августа — День Независимости Украины (нерабочий день 26 августа)
- 1 октября — День защитников и защитниц Украины (нерабочий день)
- 6 декабря — День Вооружённых Сил Украины (рабочий день)
- 25 декабря — Рождество Христово (нерабочий день)
Памятные даты:
- 29 января — День памяти Героев Крут
- 20 февраля — День Героев Небесной Сотни
- 19 апреля — День памяти жертв Голодомора
Напомним, 14 июля 2023 года Верховная Рада перенесла государственную дату празднования Рождества на 25 декабря в соответствии с новоюлианским церковным календарём.
28 июля 2023 года Зеленский окончательно подписал закон, который меняет даты государственных праздников, в частности дату празднования Рождества.