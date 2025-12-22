Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой совместно с народными депутатами, членами правительства и представителями гражданского общества наработать предложения по определению новых подходов к праздничным дням в Украине.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Зеленский поручил подготовить новые подходы к праздникам

По словам президента, в этот день он провёл разговор с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

— Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с правительственниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что полномасштабная война внесла существенные коррективы и открыла ряд проблемных календарных совпадений.

— Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времён и первых лет независимости несколько совершенно разных профессиональных дней. Всё это стоит упорядочить, — отметил президент.

Государственные праздники в Украине

1 января — Новый год (нерабочий день)

22 января — День Соборности Украины (рабочий день)

8 марта — Международный женский день (нерабочий день)

12 апреля — Пасха (нерабочий день 13 апреля)

1 мая — День труда (нерабочий день)

8 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (нерабочий день)

23 июня — Троица (нерабочий день 24 июня)

28 июня — День Конституции Украины (нерабочий день)

15 июля — День Украинской Государственности (нерабочий день)

23 августа — День Государственного Флага Украины (рабочий день)

24 августа — День Независимости Украины (нерабочий день 26 августа)

1 октября — День защитников и защитниц Украины (нерабочий день)

6 декабря — День Вооружённых Сил Украины (рабочий день)

25 декабря — Рождество Христово (нерабочий день)

Памятные даты:

29 января — День памяти Героев Крут

20 февраля — День Героев Небесной Сотни

19 апреля — День памяти жертв Голодомора

Напомним, 14 июля 2023 года Верховная Рада перенесла государственную дату празднования Рождества на 25 декабря в соответствии с новоюлианским церковным календарём.

28 июля 2023 года Зеленский окончательно подписал закон, который меняет даты государственных праздников, в частности дату празднования Рождества.

