Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням спільно з народними депутатами, членами уряду та представниками громадянського суспільства напрацювати пропозиції щодо визначення нових підходів до святкових днів в Україні.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Зеленський анонсував перегляд дат святкових днів

За словами президента, цього дня він провів розмову з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

– Серед іншого я попросив Руслана разом з депутатським корпусом, також разом з урядовцями, з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції по визначенню нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що повномасштабна війна внесла суттєві корективи та відкрила низку проблемних календарних співпадінь.

– Коли дні трагедій припадають на дні професійних свят. Або коли в один день з радянських часів та перших років незалежності кілька зовсім різних професійних днів. Усе це варто впорядкувати, – зазначив президент.

Державні свята в Україні

1 січня – Новий рік (неробочий день)

22 січня – День Соборності України (робочий день)

8 березня – Міжнародний жіночий день (неробочий день)

12 квітня – Великдень (неробочий день 13 квітня)

1 травня – День праці (неробочий день)

8 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (неробочий день)

23 червня – Трійця (неробочий день 24 червня)

28 червня – День Конституції України (неробочий день)

15 липня – День Української Державності (неробочий день)

23 серпня – День Державного Прапора України (робочий день)

24 серпня – День Незалежності України (неробочий день 26 серпня)

1 жовтня – День захисників і захисниць України (неробочий день)

6 грудня – День Збройних Сил України (робочий день)

25 грудня – Різдво Христове (неробочий день)

Пам’ятні дати:

29 січня — День пам’яті Героїв Крут

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні

19 квітня — День пам’яті жертв Голодомору

Нагадаємо, 14 липня 2023 року Верховна Рада перенесла державну дату святкування Різдва на 25 грудня відповідно до новоюліанського церковного календаря.

28 липня 2023 року Зеленський остаточно підписав закон, який змінює дати державних свят, зокрема, дату відзначення Різдва.

