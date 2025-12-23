Люди мають надію на на 2026 рік, сподіваючись на завершення війни та покращення життя. Водночас багатьох хвилює, скільки буде офіційних свят і вихідних у наступному році, адже це впливає на планування роботи, відпочинку та поїздок.

Які офіційні свята в Україні у 2026 році та чи будуть додаткові вихідні, читайте в нашому матеріалі.

Чи будуть додаткові вихідні в Україні у 2026 році

Відповідно до закону України Про відпустки та Кодексу законів про працю України, у мирний час святкові та неробочі дні, які випадають на суботу чи неділю, переносяться на наступний робочий день. Проте під час дії воєнного стану, встановленого законом України Про правовий режим воєнного стану, ця норма не застосовується.

Тобто додаткові вихідні після свят, що припадають на вихідний, не надаються. Це обмеження стосується державних установ та підприємств, тоді як приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати працівникам додаткові вихідні у святкові дні.

Святкові дні в Україні у 2026 році

Наразі в Україні триває воєнний стан, який, відповідно до указу президента, діятиме до 3 лютого 2026 року. Під час дії воєнного стану держава зберігає ключові соціальні гарантії, але запроваджує особливі правила організації роботи та обмеження щодо свят, щоб забезпечити безперервне функціонування критичної інфраструктури та оборонних об’єктів.

Перелік державних свят в Україні у 2026 році:

1 січня (четвер) – Новий рік;

8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день;

12 квітня (неділя) – Великдень;

1 травня (п’ятниця) – День праці;

8 травня (п’ятниця) – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

31 травня (неділя) – Трійця;

28 червня (неділя) – День Конституції України;

15 липня (середа) – День Української Державності;

24 серпня (понеділок) – День незалежності України;

1 жовтня (четвер) – День захисників і захисниць України;

25 грудня (п’ятниця) – Різдво Христове.



Згідно із законодавством, усі ці дати у мирний час є офіційними вихідними, але під час воєнного стану норми про перенесення святкових днів не застосовуються. Недержавні організації можуть ухвалювати рішення самостійно.

Вихідні в Україні у 2026 році

Вихідних в Україні у 2026 році буде 103 дні, це лише суботи та неділі.

Вихідні у 2026 році будуть такими:

Січень – 9 вихідних;

Лютий – 8 вихідних;

Березень – 9 вихідних;

Квітень – 8 вихідних;

Травень – 10 вихідних;

Червень – 8 вихідних;

Липень – 8 вихідних;

Серпень – 10 вихідних;

Вересень – 8 вихідних;

Жовтень – 9 вихідних;

Листопад – 9 вихідних;

Грудень – 8 вихідних.

Джерело : Верховна Рада

