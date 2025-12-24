Начиная с 1 января 2026 года в Украине выезд мужчин за границу изменится в первую очередь для граждан 23-60 лет, работающих в сфере медиа и стратегических коммуникаций.

Для других мужчин этой категории продолжат действовать старые правила.

Что именно изменится в правилах выезда мужчин с 1 января 2026 года и кто может пересечь границу – рассказываем в материале Фактов ICTV.

Новый порядок выезда для мужчин из медиа и информационной сферы

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, работающие в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере, с 1 января 2026 года будут иметь возможность получить пропуск за границу на срок до 60 дней.

Сделать это можно будет при наличии письма от Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Там нужно указать дату выезда, ориентировочную дату возвращения, пункт пропуска и другие необходимые данные.

Это позволит им выезжать, например, для участия в мероприятиях за рубежом.

До этого Госпогранслужба каждый раз рассматривала отдельные письма от Министерства культуры.

Также для выезда нужно будет оформить:

приглашение иностранной организации для участия в мероприятии с переводом на украинский язык;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК и СП или военно-учетный документ в электронной форме.

Изменение порядка бронирования с 1 января 2026 года: что известно

Согласно постановлению Кабмина от 8 декабря 2025 года, порядок бронирования военнообязанных несколько меняется, что повлияет также и на возможность мужчин призывного возраста претендовать на выезд за границу.

Так, предприятия оборонно-промышленного комплекса страны теперь могут забронировать сотрудника на 45 дней, чтобы он успел устранить все нарушения правил воинского учета и ОПК не потеряло специалиста, который продолжает оформлять необходимые документы.

Еще одно нововведение – срок проверки списков сотрудников, которых необходимо забронировать, от предприятий, признанных критически важными.

Если до изменений списки проверялись в течение 72 часов, то после них этот срок отменили.

Кабмин отмечает, что решения будут приниматься быстрее, чтобы не останавливать работу предприятия и защитить персонал, имеющий право на бронь.

Запрет на выезд для мужчин: возможные изменения

В настоящее время дискуссии об изменениях в выезде мужчин за границу в парламенте продолжаются: некоторые политики хотят расширить список тех, кому нельзя покидать страну.

Нардеп от Слуги народа Александр Федиенко отметил, что запрет может коснуться мужчин, забронированных на критически важных предприятиях.

Он высказал мнение, что если человек забронирован из-за того, что выполняет критически важные для страны функции, то он должен оставаться в Украине, а не за ее пределами.

В данный момент соответствующий законопроект рассматривают в комитете Верховной Рады.

Кто может выехать за границу с 1 января 2026 года

По действующим законам, с 1 января 2026 года беспрепятственно могут выезжать из Украины мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, а также – старше 60 лет.

Если говорить о мужчинах от 23 до 60 лет, то им можно выезжать только при наличии оснований, которые входят в список:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

для обучения (студенты и курсанты);

по профессиональным потребностям (те же представители СМИ);

для поездок, связанных с помощью ВСУ (волонтеры).

Какие документы необходимы, чтобы выехать за границу мужчине в возрасте от 18 до 22 лет

В список входят следующие документы:

паспорт;

военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме), который имеют право требовать представители Госпогранслужбы.

Какие документы нужны для пересечения границы мужчинам 18-60 лет

Для всех украинцев, в том числе и для военнообязанных мужчин, с 12 октября 2025 года изменились правила пересечения границ ЕС.

Это связывают с запуском системы Entry/Exit System (EES).

Она фиксирует все пересечения внешних границ Шенгена, поэтому теперь вместо традиционных паспортных штампов необходимо пройти цифровую регистрацию.

Для прохождения цифровой регистрации необходимы:

фотография лица;

отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет);

информация из загранпаспорта;

указанные дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Также все пассажиры транспортных средств должны выходить для прохождения биометрии.

Эта система распространяется на поездки людей на срок до 90 дней в течение 180 дней подряд.

Она позволяет контролировать пребывание людей в Шенгенской зоне и предотвращать использование поддельных документов.

Что известно об исключениях по выезду мужчин за границу в январе 2026 года

В январе 2026 года мужчины призывного возраста смогут выезжать за границу в отпуск. Однако только при условии, что предприятие предоставило им бронь и соответствующее разрешение.

Кроме того, право на выезд имеют мужчины:

сопровождающие людей с инвалидностью;

выезжающие на лечение;

имеющие другие документально подтвержденные основания.

Однако это не касается лиц, чьи должности указаны в пункте 2.14 Правил пересечения границы.

Эти забронированные лица смогут выезжать только для служебной командировки.

Как избежать отказа в выезде за границу с 1 января 2026 года

Юристы отмечают, что Госпогранслужба с 1 января 2026 года может отказать в пересечении границы военнообязанным, которые:

не имеют военно-учетного документа (бумажного или цифрового);

не предоставили документы, дающие право на выезд (справка об инвалидности, подтверждение отсрочки, документы о детях и т.д.);

имеют несоответствия в документах с данными в реестре Обериг;

находятся в розыске или есть ошибка в учетных данных;

не могут подтвердить основание, по которому просят право выезда.

Также юристы БПП (бесплатной правовой помощи) уточнили в комментарии для Фактов ICTV, могут ли выезжать за границу мужчины, исключенные с воинского учета.

В категорию исключенных с учета, в частности, входят люди:

старше 60 лет (предельный возраст запаса);

осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления;

непригодные к службе по заключению ВВК;

граждане, которым прекращено гражданство Украины.

Если человека даже признают непригодным к службе, гарантии, что ему разрешат выезд автоматически, нет.

Необходимо быть уверенным, что ты выполнил все законные процедуры и предоставил все документы в полном объеме.

Для выезда исключенному с воинского учета мужчине необходимо:

подать заявление в ТЦК об исключении с воинского учета и получить результаты;

получить справку ВВК о непригодности к военной службе;

проверить эту информацию в приложении Резерв+.

В то же время адвокат Екатерина Анищенко посоветовала всем, кто исключен с учета, обязательно проверять Резерв+ перед поездкой, чтобы избежать проблем на границе.

Напомним, в октябре 2025 года военное положение в Украине было продлено до 3 февраля 2026 года.

