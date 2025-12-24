Американские представители могут в ближайшее время выйти на прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 24 декабря.

Переговоры США и России: что известно

По словам Зеленского, накануне состоялась встреча украинской переговорной группы в составе секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова с американской стороной.

После этого представители США провели отдельную встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, во время которой американская сторона получила и передала позиции сторон.

— Была встреча с нашей группой — Умеров, Гнатов. После этого у американцев была встреча с Дмитриевым. И они все объяснили, показали, передали, насколько я понимаю, — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что формат дальнейших контактов американской стороны с РФ пока окончательно не определен, однако разговор с Путиным может состояться уже в среду.

— Не знаю, в каком формате у них будет дальше разговор. Может, с Путиным. Наверное, будет завтра. Мы завтра вечером должны получить все, — добавил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что любые решения о завершении войны должны учитывать интересы безопасности Украины.

В частности, он заявлял, что без восстановления разрушенной Каховской дамбы Запорожская атомная электростанция не сможет нормально работать независимо от модели управления объектом, а вопрос безопасности ЗАЭС является ключевым в переговорах о будущем мире.

